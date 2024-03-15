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Состоялось общее собрание Федерации тяжелой атлетики Азербайджана - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
15 Марта 2024 21:40
Состоялось общее собрание Федерации тяжелой атлетики Азербайджана - ФОТО

Сегодня состоялось общее собрание Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, на нем были обсуждены итоги и планы на будущее.

В мероприятии приняли участие президент Федерации Кямран Набизаде, вице-президенты Мирсамед Мовсумзаде и Фирдовси Умудов, руководитель отдела спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов, члены федерации, эксперты и другие гости.

Выступивший президент организации Кямран Набизаде отметил, что благодаря высокому вниманию и заботе президента Азербайджана Ильхама Алиева о спорте наши представители добились больших успехов на международных аренах. Подчеркнув, что в результате поддержки, оказываемой тяжелой атлетике, достигаются регулярные победы, он обратил внимание на достижение Дадаша Дадашбейли, удостоенного золотой медали на чемпионате Европы, проходившем 12-20 февраля в столице Болгарии Софии.

Набизаде отметил, что в целях дальнейшего улучшения результатов федерации, увеличения массовости и проведение этого особенно в регионах, а также всех других работ в направлении развития тяжелой атлетики, линия развития выбрана через создание новых клубов и поддержку существующих клубов, и они уверенно идут по этому пути. Президент Федерации сообщил, что укрепились отношения с европейскими и международными федерациями тяжелой атлетики, особенно в вопросах антидопинговой политики, предприняты совместные шаги и это оценено международными организациями.

Затем была обсуждена повестка дня и принят ряд решений. Было рассмотрено ходатайство о досрочном прекращении полномочий членов правления Федерации Нихатбея Мамедли и Анара Гусейнова в связи с их большой занятостью. Общее собрание удовлетворило их просьбу, и членами Правления были избраны Максим Джавадов и Фахри Мехтиев.

Позже состоялись выборы в Контрольно-ревизионную комиссию. Председателем комиссии был избран Гюндуз Мамедов, членами комиссии - Билал Магеррамов и Тельман Шукурлу.

В завершение были выслушаны мнения и предложения членов федерации и специалистов по тяжелой атлетике, и проведены дискуссии.

İdman.biz

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