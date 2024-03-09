Зульфугар Сулейманов: "Это было пятно на нашем имени"

«Я лично написал письмо президенту Международной федерации тяжелой атлетики по этому поводу».

Об этом İdman.biz рассказал бывший тяжелоатлет сборной Азербайджана Зульфугар Сулейманов.

Он прокомментировал отмену своей пожизненной дисквалификации. По словам Сулейманова, его брат представил письмо президенту Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в ноябре 2022 года:

«В прошлом месяце по этому поводу была сформирована комиссия, и вопрос обсуждался в течение месяца. В итоге наказание отменили. Конечно, эта новость является радостным событием для Азербайджанского государства и для меня. Потому что это было пятном на нашем имени. У меня, человека, посвятившего свою жизнь спорту, успехи всегда были в тени. Причиной этого было то, что меня пожизненно дисквалифицировали. К счастью, теперь я могу с гордостью сказать, что внес большой вклад в спортивную сферу Азербайджана. Черные тучи, сгустившиеся ранее надо мной, исчезли».

Рассказывая о своих дальнейших планах, тяжелоатлет-ветеран подчеркнул, что давно прекратил деятельность в этом виде спорта:

"После этого я думаю о работе тренером и судьей. Мы проведем переговоры с Федерацией тяжелой атлетики Азербайджана. Думаю, они согласятся на мою работу в этой сфере. Этот вид спорта - наша семейная традиция».

Отметим, что Сулейманов, дисквалифицированный на 4 года в сентябре 2010 года, досрочно вернулся после смягчения дисквалификации, но в 2013 году снова «попался» на допинге. В качестве второго наказания ему дали пожизненную дисквалификацию. 2 дня назад это наказание в отношении спортсмена было отменено Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF).

Банучичак Гусейнли

İdman.biz