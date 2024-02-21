"Золотой" результат Дадашбейли на ЕВРО с прицелом на Олимпиаду

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике совершила прорыв на чемпионате Европы. Дадаш Дадашбейли (109 кг) стал первым отечественным штангистом за последние 12 лет, кому покорилась эта высота. Заодно он существенно укрепил свои шансы в борьбе за олимпийскую лицензию, а впереди команду ожидает Кубок мира в Таиланде - последняя остановка перед Летними Играми в Париже.

Как сообщает İdman.biz, Дадашбейли, в первую очередь, запомнился своим уверенным выступлением. И это несмотря на то, что подготовка к ЕВРО у него не была оптимальной. Травма колена не давала возможности планомерно набрать форму, из-за чего Дадашу пришлось прервать раньше времени сборы в Анталье. Поэтому изначально говорить о шансах тяжелоатлета в Софии было непросто, но он продемонстрировал высочайший класс, победив, что называется, с запасом.

В рывке он с первой попытки взял первый заказанный вес (172 кг), затем осилил 174 кг, а в третьей попытке поднял 176 кг. В толчке Дадашбейли взял начальный вес в 205 кг, затем довел его до 212-ти, гарантировав себе титул чемпиона Европы. Его результат в сумме двоеборья составил 388 кг (176+212). Чемпион признался, что ему удалось выиграть золото, а также стать лучшим в рывке и толчке, так как боролся до конца.

Дадашбейли также добавил, что чемпионат Европы стал для него последним стартом в категории до 109 кг. Теперь необходимо поднять вес с точки зрения борьбы за лицензию. Все точки над «i» будут расставлены в апреле в Таиланде на Кубке мира. Чемпиону Европы в данный момент необходимо залечить травмы и быть готовым к новым свершениям.

Главный тренер сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Махти Маккаев отмечает, что состав команды достаточно молодой. Поэтому в целом он доволен тем, как спортсмены показали себя в Софии. Он особо рассказал о поддержке, которое руководство федерации оказало сборной во время ее выступления. «Проводится большая работа и федерация делает все ради того, чтобы этот вид в стране развивался. Во всех регионах есть интерес к тяжелой атлетике, и мы постараемся оправдать ожидания в ближайшие годы. Сделаем все возможное, чтобы сборная выступала хорошо и выигрывала медали», - подчеркнул Маккаев.

Высоко отметил достижение команды и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. «Это была долгожданная медаль. Наконец, у нас есть чемпион Европы по тяжелой атлетике. Мы все верим в Дадаша, ведь у него есть шансы завоевать лицензию и отправиться на Олимпиаду», - подчеркнул министр.

Вне всякого сомнения, успех на чемпионате Европы добавил команде мотивации. Тем интереснее будет наблюдать за выступлениями тяжелоатлетов на Кубке мира в Таиланде.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz