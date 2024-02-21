Фарид Гаибов: "Мы ждали этого много лет"

«Я очень рад успеху Дадаша Дадашбейли».

Об этом İdman.biz заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Министр, принявший участие в церемонии открытия научно-практической конференции «На пути к олимпийскому чемпионству: национальные и глобальные перспективы чистого спорта», организованной Национальным антидопинговым агентством Азербайджана, после мероприятия высоко оценил успех чемпиона Европы, азербайджанского штангиста Дадаша Дадашбейли:

«Мы долго ждали этого после последней медали. Наконец-то у нас есть чемпион Европы в этом виде спорта. Теперь есть шанс получить лицензию и поехать на Олимпийские игры. Мы все верим в него. Многое зависит от следующих соревнований».

Отметим, что Дадашбейли, являющийся чемпионом Европы в весовой категории до 109 кг, спустя 12 лет привез в Азербайджан золотую медаль в этом виде спорта.

İdman.biz