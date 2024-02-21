Махти Маккаев: "Теперь все усилия направим на подготовку к Кубку мира"

«У нас молодой состав и я доволен тем, как команда выступили на чемпионате Европы».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Махти Маккаев, который подвел итог выступлению на чемпионате Европы в Софии.

Наставник отметил, что все спортсмены показали свой уровень. «Дадаш Дадашбейли (109) поставил жирную точку в выступлении, завоевав титул чемпиона Европы. Теперь все усилия направим на подготовку к Кубку мира в Таиланде», - подчеркнул Маккаев.

Он отметил и поддержку команды со стороны национальной Федерации. «В Софию поддержать сборную приехал глава федерации Кямран Набизаде, вице-президент Фирдовси Умудов. У нас была большая делегация и мы чувствовали поддержку каждого во время соревнований. Федерация проводит большую работу и делает все для того, что азербайджанская тяжелая атлетика развивалась», - подчеркнул главный тренер.

Также Маккаев рассказал о борьбе за лицензии на Олимпиаду: «В данный момент что-то сложно сказать, многое проясниться после Кубка мира в Таиланде».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz