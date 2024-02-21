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Сборная Азербайджана заняла 7-е место в Европе

Тяжелая атлетика
Новости
21 Февраля 2024 09:19
Сборная Азербайджана заняла 7-е место в Европе

Завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике, проходивший в столице Болгарии Софии.

Как сообщает İdman.biz, за 9 дней было разыграно 20 комплектов медалей.

По итогам соревнований были определены лучшие команды. Мужская сборная Азербайджана заняла 7-е место в Европе.

Наши спортсмены набрали 363 очка. Большую роль в этом успехе сыграл Дадаш Дадашбейли, который является чемпионом Европы в весовой категории до 109 кг.

Отметим, что в мужском зачете первое место заняла Болгария с 696 очками, а в женском - Украина с 654 очками.

İdman.biz

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