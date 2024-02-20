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Дадаш Дадашбейли, ставший первым чемпионом Европы за 12 лет, вернулся на родину - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
20 Февраля 2024 21:58
Дадаш Дадашбейли, ставший первым чемпионом Европы за 12 лет, вернулся на родину - ФОТО

Победитель чемпионата Европы по тяжелой атлетике, прошедшего в столице Болгарии Софии, Дадаш Дадашбейли и сборная Азербайджана вернулись на родины.

Как сообщает İdman.biz, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встретили представители Министерства молодежи и спорта и Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, тренеры и спортсмены.

Нашу команду на чемпионате Европы представляли 9 спортсменов.

Азербайджанский спортсмен завоевал три золотые награды, подняв в сумме двоеборья 388 кг (176 кг + 212 кг).

Дадашбейли стал первым спустя 12 лет спортсменом, завоевавшим для нашей страны золотую медаль мужского чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

Эмин Ага

İdman.biz

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