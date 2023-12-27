"Год назад мне предложили поработать в клубе, вышли на меня, пригласили. Я поехал. Поговорили, обсудили все моменты, нюансы, детали. Меня все устроило".

Об этом İdman.biz заявил новый главный тренер мужской сборной Азербайджана по тяжелой атлетике, российский специалист Махти Маккаев.

"Мне предложили поработать в Гяндже. Устроили мне там проживание, питание. А так, я работал в Самухе, где надо было развивать тяжелую атлетику. Познакомился там с местным тренером, которого зовут Гафар. Это очень хороший человек, с которым мы нашли общий язык. Ходили по школам, собрали детей. Мне были созданы все условия - оснастили зал инвентарем, сделали ремонт. Было очень приятно это видеть и я с большим удовольствием поработал практически год в Самухе и за столь короткое время показал результат. Дети добивались успехов. Руководство видело эту работу, оценило ее и через год предложило мне возглавить сборную команду Азербайджана по тяжелой атлетике", - отметил он.

"На сегодняшний день сборная Азербайджана потихоньку развивается. Есть сегодня результаты по юношам, по молодежи, во взрослой команде. Думаю, потенциал у сборной Азербайджана очень большой. Поработаем вместе с тренерами. Один в поле не воин. Есть хорошие тренеры, хорошее руководство. С ними можно добиться успехов. Может, и не к этой Олимпиаде, но к 2028-му году в Лос-Анджелесе, у нас будут медали.

В Азербайджане есть чемпионы Европы и мира. Как думаете, может ли появиться в Азербайджане олимпийский чемпион по тяжелой атлетике. Есть ли для этого в Азербайджане потенциал", - подчеркнул специалист.

"На мой взгляд, спортсмены очень хорошие. Есть, с кем работать, есть, с кем идти вперед. Подрастает сильное молодое поколение. Их тоже нельзя забывать, это наше будущее. Думаю, конечно, есть потенциал. Уверен, что с Божьей помощью к следующему олимпийскому циклу у нас будут очень хорошие результаты. Будут чемпионы Европы, чемпионы мира, и, думаю, Олимпийские чемпионы тоже будут. Я на это очень сильно надеюсь и приложу все усилия для того, чтобы флаг Азербайджана был выше всех флагов других стран".

Эмин Ага

İdman.biz