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Сборную Азербайджана доверили россиянину, ему будет помогать украинец

Тяжелая атлетика
Новости
27 Декабря 2023 11:51
Сборную Азербайджана доверили россиянину, ему будет помогать украинец

Объявлен новый состав тренерского штаба национальных сборных по тяжелой атлетике.

Как сообщили İdman.biz в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, решением совета директоров Федерации главным тренером мужской сборной назначен российский специалист Махти Маккаев.

Он долгое время работал в местной команде и был признан лучшим тренером года в своей стране. Подопечные Маккаева были призерами и победителями чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр и других международных соревнований.

Его помощником будет украинец Денис Готфрид. Асиф Мамедов будет работать старшим тренером взрослых, Эмиль Алиев - молодежи, и Октай Мухтаров - юниоров. Сардар Гасанов станет главным тренером женской сборной. Его помощником станет Афган Байрамов.

İdman.biz

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