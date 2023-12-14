Сборная Азербайджана, добившаяся успеха в Дохе, вернулась на Родину - ФОТО

Сборная Азербайджана, принявшая участие в Гран-при по тяжелой атлетике, проходившем в столице Катара Дохе, вернулась на родину.

Как сообщает İdman.biz, команду встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Победитель Дадаш Дадашбейли и главный тренер Эмиль Алиев поделились своими впечатлениями о соревнованиях.

Отметим, что Дадаш Дадашбейли завоевал серебряную медаль в рывке в весовой категории 109 кг и поднял в сумме двоеборья 388 кг (176+212), завоевав золотую медаль и став чемпионом.

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