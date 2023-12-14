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Главный тренер сборной: "Мы ждали победы от Дадашбейли"

Тяжелая атлетика
Новости
14 Декабря 2023 11:53
Главный тренер сборной: "Мы ждали победы от Дадашбейли"

«Мы ожидали золотую медаль от Дадаша Дадашбейли».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Эмиль Алиев.

Он оценил победу лидера команды Дадаша Дадашбейли (109 кг) на Гран-При в Дохе. Наставник выразил удовлетворение успехом спортсмена, а также отметил и других членов сборной: "Мы готовились с Дадашбейли с расчетом на первое место. И он оправдал ожидания, порадовал всех нас. Но и выступление наших спортсменов, не завоевавших наград, нельзя назвать неудачным. Назиля Исмайлова и Али Шукурлу улучшили свои личные результаты. Омара Джавадов также был неплох, но не смог должным образом подготовиться к турниру. Мы ожидали лучшего результата от Омара».

Э.Алиев назвал 2023 год успешным для сборной: «Мы завоевали медали на всех соревнованиях. Сталли чемпионами Европы и вторыми в мире среди юношей. Выиграли серебряную медаль на молодёжном первенстве континента. В зачете среди взрослых наша спортсменка поднялась на третью ступеньку пьедестала почета на чемпионате мира. Мы возвращаемся с последнего старта года с золотой медалью. Я считаю, что это все отличные результаты. Год был удачным для азербайджанской семьи тяжелоатлетов».

Отметим, что Назиля Исмайлова (49 кг) заняла на Гран-При 19-е место, Омар Джавадов (73 кг) - десятое, а Али Шукурлу (102 кг) - восьмое.

Эмин Ага

İdman.biz

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