Азербайджанский тяжелоатлет вошел в восьмерку на Гран-При - ВИДЕО

В Дохе продолжается Гран-При по тяжелой атлетике с участием команды Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в очередной день соревнований на помост вышел Али Шукюрлу, выступавший в категории до 102 кг. Он был заявлен в группе В, взяв в 165 кг в рывке и 200 кг в толчке.

Подняв 365 кг по сумме двоеборья, Шукюрлу занял восьмое место.

Пока это лучший результат среди наших штангистов на Гран-При. Ранее Назиля Исмайлова (49 кг) стала 19-й, а Омар Джавадов (73 кг) оказался десятым.

14 декабря на на турнире, который дает очки в зачет олимпийской квалификации, выступит Дадаш Дадашбейли (109 кг).

В соревновании принимают участие 382 спортсмена из более чем семидесяти стран.

Эмин Ага

İdman.biz