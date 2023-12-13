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Азербайджанский тяжелоатлет вошел в восьмерку на Гран-При - ВИДЕО

Тяжелая атлетика
Новости
13 Декабря 2023 10:59
Азербайджанский тяжелоатлет вошел в восьмерку на Гран-При - ВИДЕО

В Дохе продолжается Гран-При по тяжелой атлетике с участием команды Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в очередной день соревнований на помост вышел Али Шукюрлу, выступавший в категории до 102 кг. Он был заявлен в группе В, взяв в 165 кг в рывке и 200 кг в толчке.

Подняв 365 кг по сумме двоеборья, Шукюрлу занял восьмое место.

Пока это лучший результат среди наших штангистов на Гран-При. Ранее Назиля Исмайлова (49 кг) стала 19-й, а Омар Джавадов (73 кг) оказался десятым.

14 декабря на на турнире, который дает очки в зачет олимпийской квалификации, выступит Дадаш Дадашбейли (109 кг).
В соревновании принимают участие 382 спортсмена из более чем семидесяти стран.

Эмин Ага

İdman.biz

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