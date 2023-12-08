Азербайджанский тяжелоатлет вошел в десятку на Гран-При - ВИДЕО

В Дохе продолжается Гран-При по тяжелой атлетике, являющийся квалификационным к Олимпиаде.
Как сообщает İdman.biz, в мужском зачете первым из азербайджанских спортсменов на помост вышел Омар Джавадов (73 кг). Выступая в группе В, он зафиксировал 146 кг в рывке и 166 кг в толчке.
Подняв 312 кг по сумме двоеборья, Джавадов занял десятое место.
Отметим, что ранее на соревновании выступила Назиля Исмайлова (49 кг), ставшая 19-й.
12 декабря на Гран-При выступит Али Шукюрлу (102 кг), а на следующий день - Дадаш Дадашбейли (109 кг).
В соревновании принимают участие 382 спортсмена из более чем семидесяти стран.
Ниджат Закиев
İdman.biz