Азербайджанский тяжелоатлет вошел в десятку на Гран-При - ВИДЕО

В Дохе продолжается Гран-При по тяжелой атлетике, являющийся квалификационным к Олимпиаде.

Как сообщает İdman.biz, в мужском зачете первым из азербайджанских спортсменов на помост вышел Омар Джавадов (73 кг). Выступая в группе В, он зафиксировал 146 кг в рывке и 166 кг в толчке.

Подняв 312 кг по сумме двоеборья, Джавадов занял десятое место.

Отметим, что ранее на соревновании выступила Назиля Исмайлова (49 кг), ставшая 19-й.

12 декабря на Гран-При выступит Али Шукюрлу (102 кг), а на следующий день - Дадаш Дадашбейли (109 кг).

В соревновании принимают участие 382 спортсмена из более чем семидесяти стран.

Ниджат Закиев

İdman.biz