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Димитрис Андреопулос: "В матче с "Хары Бюльбюль" мы сделали обширную ротацию"

Волейбол
Новости
30 Ноября 2023 10:56
Димитрис Андреопулос: "В матче с "Хары Бюльбюль" мы сделали обширную ротацию"

«В матче с «Хары Бюльбюль» мы сделали обширную ротацию, чтобы дать некоторым игрокам отдохнуть».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер греческого «Панатинаикоса» Димитрис Андреопулос после победного ответного матча 1/16 финала Кубка Челлендж по волейболу среди мужских команд против азербайджанского клуба.

«Хары Бюльбюль» после поражения от соперника неделей ранее в Баку (0:3), накануне уступил и в Афинах (3:1), завершив турнир.

«Мы удовлетворены. Мы очень хорошо сыграли в первых двух сетах. Впрочем, следующие тоже были хороши, даже несмотря на то, что третий мы проиграли. Впереди трудный график и сложные матчи. Постараемся пройти по турнирной сетке насколько возможно дальше», - подчеркнул Андреопулос.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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