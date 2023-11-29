"Азеррейл" не дал шансов "Мурову Az Терминалу"

Сегодня завершился III тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как сообщает İdman.biz, в единственном матче дня «Азеррейл» нанес поражение «Мурову Az Терминалу» со счетом 3:0 (25:13, 25:21, 26:24).
Это позволило чемпиону догнать соперника в турнирной таблице и войти в первую тройку.
|
Абшерон
|
3
|
3
|
0
|
9-2
|
275-201
|
9
|
Азеррейл
|
3
|
2
|
1
|
7-3
|
237-203
|
6
|
Муров Az Терминал
|
3
|
2
|
1
|
6-3
|
208-182
|
6
|
Национальная Академия Авиации
|
3
|
1
|
2
|
3-6
|
205-212
|
3
|
Гянджа
|
3
|
1
|
2
|
3-6
|
173-196
|
3
|
UNEC
|
3
|
0
|
3
|
0-9
|
129-225
|
0
Заки Фейзуллаев
İdman.biz