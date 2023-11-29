"Азеррейл" не дал шансов "Мурову Az Терминалу"

Сегодня завершился III тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, в единственном матче дня «Азеррейл» нанес поражение «Мурову Az Терминалу» со счетом 3:0 (25:13, 25:21, 26:24).

Это позволило чемпиону догнать соперника в турнирной таблице и войти в первую тройку.

Абшерон 3 3 0 9-2 275-201 9 Азеррейл 3 2 1 7-3 237-203 6 Муров Az Терминал 3 2 1 6-3 208-182 6 Национальная Академия Авиации 3 1 2 3-6 205-212 3 Гянджа 3 1 2 3-6 173-196 3 UNEC 3 0 3 0-9 129-225 0

Заки Фейзуллаев

İdman.biz