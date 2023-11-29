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Азербайджанский арбитр отсудит матч «Галатасарая»

Волейбол
Новости
29 Ноября 2023 12:24
Азербайджанский арбитр отсудит матч «Галатасарая»

Азербайджанские судьи международной категории получили новые назначения от Европейской Конфедерации волейбола (ЕКВ).

İdman.biz сообщает, что Фуад Гаджиев сегодня будет работать в Сербии на матче 1/8 финала Кубка ЕКВ среди женских команд. Он станет вторым арбитром встречи между сербским "Железничаром" и итальянским "Кьери 76".

В свою очередь, Заур Гаджиев отправится в Стамбул. Он будет главным судьей встречи 1/8 финала Кубка Челлендж среди женских команд "Галатасарай"(Турция) – "Висбаден" (Германия).

İdman.biz

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