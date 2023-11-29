"Азеррейл" и "Муров Az Терминал" завершают третий тур

Сегодня завершается III тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, в единственном матче дня встретятся «Азеррейл» и «Муров Az Терминал». Чемпион страны после осечки на старте сезона открыл счет своим победам, тогда как номинальные гости идут без поражений. Поэтому встреча обещает быть достаточно принципиальной и упорной.

В других матчах тура «Абшерон» переиграл Национальную Академию Авиации (3:0), а «Гянджа» также в трех партиях взяла вверх над UNEC.

Абшерон 3 3 0 9-2 275-201 9 Муров Az Терминал 2 2 0 6-0 150-106 6 Азеррейл 2 1 1 4-3 161-145 3 Национальная Академия Авиации 3 1 2 3-6 205-212 3 Гянджа 3 1 2 3-6 173-196 3 UNEC 3 0 3 0-9 129-225 0

Заки Фейзуллаев

İdman.biz