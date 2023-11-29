"Азеррейл" и "Муров Az Терминал" завершают третий тур

Сегодня завершается III тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как сообщает İdman.biz, в единственном матче дня встретятся «Азеррейл» и «Муров Az Терминал». Чемпион страны после осечки на старте сезона открыл счет своим победам, тогда как номинальные гости идут без поражений. Поэтому встреча обещает быть достаточно принципиальной и упорной.
В других матчах тура «Абшерон» переиграл Национальную Академию Авиации (3:0), а «Гянджа» также в трех партиях взяла вверх над UNEC.
|
Абшерон
|
3
|
3
|
0
|
9-2
|
275-201
|
9
|
Муров Az Терминал
|
2
|
2
|
0
|
6-0
|
150-106
|
6
|
Азеррейл
|
2
|
1
|
1
|
4-3
|
161-145
|
3
|
Национальная Академия Авиации
|
3
|
1
|
2
|
3-6
|
205-212
|
3
|
Гянджа
|
3
|
1
|
2
|
3-6
|
173-196
|
3
|
UNEC
|
3
|
0
|
3
|
0-9
|
129-225
|
0
Заки Фейзуллаев
İdman.biz