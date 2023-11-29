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"Азеррейл" и "Муров Az Терминал" завершают третий тур

Волейбол
Новости
29 Ноября 2023 09:44
"Азеррейл" и "Муров Az Терминал" завершают третий тур

Сегодня завершается III тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, в единственном матче дня встретятся «Азеррейл» и «Муров Az Терминал». Чемпион страны после осечки на старте сезона открыл счет своим победам, тогда как номинальные гости идут без поражений. Поэтому встреча обещает быть достаточно принципиальной и упорной.

В других матчах тура «Абшерон» переиграл Национальную Академию Авиации (3:0), а «Гянджа» также в трех партиях взяла вверх над UNEC.

Абшерон

3

3

0

9-2

275-201

9

Муров Az Терминал

2

2

0

6-0

150-106

6

Азеррейл

2

1

1

4-3

161-145

3

Национальная Академия Авиации

3

1

2

3-6

205-212

3

Гянджа

3

1

2

3-6

173-196

3

UNEC

3

0

3

0-9

129-225

0

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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