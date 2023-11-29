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Еврокубковый матч "Хары Бюльбюль" в Афинах

Волейбол
Новости
29 Ноября 2023 09:07
Еврокубковый матч "Хары Бюльбюль" в Афинах

«Хары Бюльбюль» сегодня проведет ответный матч 1/16 финала Кубка Челлендж по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, вице-чемпион Азербайджана в Афинах сыграет против «Панатинаикоса». Неделю назад подопечные Зии Раджабова уступили грекам со счетом 0:3 в Баку и находятся на грани вылета из турнира.

«Панатинаикос» выглядит явным фаворитом, особенно на фоне финансовых проблем «Хары Бюльбюль», который не без труда нашел средства на поездку на ответный матч. Гостям будет крайне непросто в предстоящей встрече, учитывая и мощную поддержку «Пао» со стороны фанатов.

Напомним, что в первом круге еврокубка азербайджанский клуб выбил из борьбы словацкую «Мияву».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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