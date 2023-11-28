"Абшерон" выходит в лидеры, первая победа "Гянджи"

«Абшерон» вышел в единоличные лидеры чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как сообщает İdman.biz, в III туре обладатель Кубка страны переиграл Национальную Академию Авиации со счетом 3:1 (25:17, 22:27, 25:16, 25:17). Это позволило команде набрать 9 очков и обосноваться во главе таблицы.
Первую победу в сезоне отпраздновала «Гянджа», обыгравшая на выезде UNEC - 3:0 (25:8, 25:19, 25:19).
Завтра в Центре волейбола состоится заключительный поединок тура. «Азеррейл» примет «Муров Az Tерминал».
|
Абшерон
|
3
|
3
|
0
|
9-0
|
9
|
Муров Az Терминал
|
2
|
2
|
0
|
6-0
|
6
|
Азеррейл
|
2
|
1
|
1
|
4-3
|
3
|
Национальная Академия Авиации
|
3
|
1
|
2
|
3-6
|
3
|
Гянджа
|
3
|
1
|
2
|
3-6
|
3
|
UNEC
|
3
|
0
|
3
|
0-9
|
0
---------
09:00
Сегодня пройдут первые матчи III тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как сообщает İdman.biz, откроет игровой день встреча между Национальной Академией авиации и «Абшероном». Номинальные гости идут без потерь в первенстве и делят лидерство с «Муровом Az Терминалом». Тогда как «авиаторы» отстают от своих соперников на одну победу.
Затем на площадку выйдут UNEC и «Гянджа». Хотя обе команды уступили в своих первых матчах, но велика вероятность того, что представитель региона, проводящий дебютный сезон в лиге, наконец, выиграет.
Обе встречи пройдут в Центре волейбола «Дарнагюль».
|
Муров Az Терминал
|
2
|
2
|
0
|
6-0
|
150-106
|
6
|
Абшерон
|
2
|
2
|
0
|
6-1
|
175-124
|
6
|
Азеррейл
|
2
|
1
|
1
|
4-3
|
161-145
|
3
|
Национальная Академия Авиации
|
2
|
1
|
1
|
3-3
|
128-112
|
3
|
Гянджа
|
2
|
0
|
2
|
0-6
|
98-150
|
0
|
UNEC
|
2
|
0
|
2
|
0-6
|
75-150
|
0
Заки Фейзуллаев
İdman.biz