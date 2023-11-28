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"Абшерон" выходит в лидеры, первая победа "Гянджи"

Волейбол
Новости
28 Ноября 2023 20:07
"Абшерон" выходит в лидеры, первая победа "Гянджи"

«Абшерон» вышел в единоличные лидеры чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, в III туре обладатель Кубка страны переиграл Национальную Академию Авиации со счетом 3:1 (25:17, 22:27, 25:16, 25:17). Это позволило команде набрать 9 очков и обосноваться во главе таблицы.

Первую победу в сезоне отпраздновала «Гянджа», обыгравшая на выезде UNEC - 3:0 (25:8, 25:19, 25:19).

Завтра в Центре волейбола состоится заключительный поединок тура. «Азеррейл» примет «Муров Az Tерминал».

Абшерон

3

3

0

9-0

9

Муров Az Терминал

2

2

0

6-0

6

Азеррейл

2

1

1

4-3

3

Национальная Академия Авиации

3

1

2

3-6

3

Гянджа

3

1

2

3-6

3

UNEC

3

0

3

0-9

0

---------

09:00

Сегодня пройдут первые матчи III тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, откроет игровой день встреча между Национальной Академией авиации и «Абшероном». Номинальные гости идут без потерь в первенстве и делят лидерство с «Муровом Az Терминалом». Тогда как «авиаторы» отстают от своих соперников на одну победу.
Затем на площадку выйдут UNEC и «Гянджа». Хотя обе команды уступили в своих первых матчах, но велика вероятность того, что представитель региона, проводящий дебютный сезон в лиге, наконец, выиграет.

Обе встречи пройдут в Центре волейбола «Дарнагюль».

Муров Az Терминал

2

2

0

6-0

150-106

6

Абшерон

2

2

0

6-1

175-124

6

Азеррейл

2

1

1

4-3

161-145

3

Национальная Академия Авиации

2

1

1

3-3

128-112

3

Гянджа

2

0

2

0-6

98-150

0

UNEC

2

0

2

0-6

75-150

0

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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