"Абшерон" выходит в лидеры, первая победа "Гянджи"

«Абшерон» вышел в единоличные лидеры чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, в III туре обладатель Кубка страны переиграл Национальную Академию Авиации со счетом 3:1 (25:17, 22:27, 25:16, 25:17). Это позволило команде набрать 9 очков и обосноваться во главе таблицы.

Первую победу в сезоне отпраздновала «Гянджа», обыгравшая на выезде UNEC - 3:0 (25:8, 25:19, 25:19).

Завтра в Центре волейбола состоится заключительный поединок тура. «Азеррейл» примет «Муров Az Tерминал».

Абшерон 3 3 0 9-0 9 Муров Az Терминал 2 2 0 6-0 6 Азеррейл 2 1 1 4-3 3 Национальная Академия Авиации 3 1 2 3-6 3 Гянджа 3 1 2 3-6 3 UNEC 3 0 3 0-9 0

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09:00

Сегодня пройдут первые матчи III тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, откроет игровой день встреча между Национальной Академией авиации и «Абшероном». Номинальные гости идут без потерь в первенстве и делят лидерство с «Муровом Az Терминалом». Тогда как «авиаторы» отстают от своих соперников на одну победу.

Затем на площадку выйдут UNEC и «Гянджа». Хотя обе команды уступили в своих первых матчах, но велика вероятность того, что представитель региона, проводящий дебютный сезон в лиге, наконец, выиграет.

Обе встречи пройдут в Центре волейбола «Дарнагюль».

Муров Az Терминал 2 2 0 6-0 150-106 6 Абшерон 2 2 0 6-1 175-124 6 Азеррейл 2 1 1 4-3 161-145 3 Национальная Академия Авиации 2 1 1 3-3 128-112 3 Гянджа 2 0 2 0-6 98-150 0 UNEC 2 0 2 0-6 75-150 0

Заки Фейзуллаев

İdman.biz