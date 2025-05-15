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Эбрар Каракурт: "Меня видят страстной и даже немного дикой на площадке, но в глубине души я очень чувствительный человек"

Волейбол
Новости
15 Мая 2025 14:38
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Эбрар Каракурт: "Меня видят страстной и даже немного дикой на площадке, но в глубине души я очень чувствительный человек"

После двух ярких лет в волейболе Россию покидает одна из самых ярких волейболисток современности Эбрар Каракурт. Турецкая диагональная как ураган ворвалась в российский чемпионат, покорив всех не только своей фантастической игрой, но и бурей эмоций. Эбрар два года подряд становилась самым результативным игроком лиги. А победа в чемпионате страны и Кубке России подвела красивый итог выступлениям турчанки в Суперлиге.

Как сообщает İdman.biz, в конце сезона Эбрар поделилась своими эмоциями с «Чемпионатом».

– Эбрар, «Локомотив» – чемпион и обладатель Кубка России, причём во втором турнире тебя признали MVP. Уверена, лучшего способа, чтобы попрощаться с российской Суперлигой, и придумать невозможно.

– Абсолютно согласна! Завершение сезона двумя титулами и званием MVP – идеальный способ, чтобы попрощаться. Каждая секунда, проведённая в «Локомотиве», очень многое значит для меня, и, закрывая эту главу таким громким успехом, я чувствую удовлетворение. Этот сезон показал, чего мы способны достигнуть, если сплотимся и будем биться до конца.

– Эби, неожиданностью для всех стали твои слёзы в финале. Все привыкли видеть тебя сильной, даже дерзкой, а тут ты дала волю непривычным для тебя эмоциям. Часто позволяешь себе подобные вещи?

– Меня видят страстной и даже немного дикой на площадке, но в глубине души я очень чувствительный человек. В прошлом году мы были так близки к чемпионству, однако не смогли победить. А в этом сезоне, после того как снова отстали в финале, не думаю, что многие верили, что мы сможем вернуться. Но мы это сделали. Как команда мы показали невероятную игру и сделали невозможное возможным. Когда наконец-то победили, я, честно говоря, сама не могла в это поверить. Вот тогда эмоции и взяли верх – я просто расплакалась. Это был действительно значимый момент для меня.

– Эби, если смотреть на индивидуальные показатели, то тебе второй год нет равных по количеству набранных очков. В прошлом сезоне было 794 очка, а в этом – новый рекорд – 849. Как ты держишь такой уровень? Раскрой секрет.

– Нет никакой секретной формулы (улыбается). Просто усердная работа и стабильность. Каждую игру я концентрируюсь на готовности. Мне без разницы, кто наш противник по ту сторону сетки. Я думаю о том, как выйти за пределы своих возможностей и сделать всё возможное для команды.

– Что можешь сказать про два года, проведённых в России? Какие яркие моменты выделишь за время здесь?

– В первый год была адаптация – новые культура, язык, окружение. А второй год стал прорывом. Я значительно выросла как спортсмен и как личность. Россия научила меня стойкости и подарила незабываемые воспоминания.

– В одном из интервью ты сказала, что у тебя есть цель – выиграть чемпионат России и золотую медаль на Олимпиаде. Первый пункт выполнен. Что скажешь по поводу своей второй цели? Может, есть что-то ещё?

– Мы максимально выложились на Олимпиаде-2024, но стали только четвертыми. Это было трагично. И всё же я уверена, что мы только в начале долгого пути. На следующие Олимпийские игры мы поедем только с одной целью – выиграть золотые медали. Это моя самая большая мечта на уровне сборной — без вопросов.

На уровне клуба победа в чемпионате в составе «Локомотива» – особо значимое событие для меня. Я действительно этого хотела. Чувствовала, что обязана этой команде, у нас сильная эмоциональная связь – и я горжусь, что мы сделали это. Теперь хочу выиграть трофей на континентальном уровне. Хочу стать победителем Лиги чемпионов. Хочу выиграть чемпионат мира. Мои мечты не имеют границ, и я хочу продолжать достигать всё большего и большего. Мои мечты поддерживают во мне жизнь и страсть.

İdman.biz

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