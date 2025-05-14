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Объявлен состав сборной Азербайджана на Золотую Лигу Европы

Волейбол
Новости
14 Мая 2025 17:58
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Объявлен состав сборной Азербайджана на Золотую Лигу Европы

Объявлен состав женской сборной Азербайджана по волейболу на Золотую Лигу Европы.

Как сообщает İdman.biz, в предварительный состав нашей национальной команды вошли 19 волейболисток.

В команду главного тренера Фаига Гараева вошли восемь нападающих, пять блокирующих, четыре либеро и две связующие. Помогать опытному специалисту в тренерском штабе будут Фамиль Агаев и Эмин Абилов.

Либеро: Асият Абуева, Джейран Иманова, Юлия Керимова, Беяз Гулуева;

Связующие: Яна Дорошенко, Кристина Бесман;

Блокирующие: Анастасия Мерцалова, Айнур Иманова, Айшан Абдулазимова, Мария Кирилюк, Елена Харченко;

Нападающие: Елизавета Рубан, Ильхама Азимова, Улькер Керимова, Николина Башнакова, Полина Рагимова, Маргарита Степаненко, Ксения Павленко, Елизавета Буркова.

Отметим, что свой первый матч наша сборная проведет 30 мая в Баку против Венгрии.

İdman.biz

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