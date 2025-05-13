Знаменательное достижение Абдулазимовой: шесть лет в одном клубе с перерывом на сезон

Азербайджанская волейболистка Айшан Абдулазимова по окончании сезона установила интересное достижение.

Как передает İdman.biz, речь идет о продолжительности выступлений за один зарубежный клуб. Блокирующая отыграла в общей сложности шесть лет за венгерский «Вашаш», в который она пришла в 2018 году. Проведя в нем два сезона, Айшан во время ковида выступала за турецкий «Сарыйер Беледийеси», после чего вернулась в чемпионат Венгрии в 2021-м. За это время Абдулазимова стала капитаном клуба, а в общей сложности пять раз выигрывала чемпионат и Кубок Венгрии.

Отметим, что по окончании нынешнего сезона наша волейболистка решила покинуть «Вашаш».

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