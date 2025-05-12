"Паниониос" - 14-й зарубежный клуб в карьере Рагимовой

Греческий «Паниониос» станет четырнадцатым зарубежным клубом в карьере волейболистки сборной Азербайджана Полины Рагимовой.

Как передает İdman.biz, после того, как нападающая в 2014 году перешла из «Азеррейл» в корейский «Сувон», она почти ежегодно меняет клубы. За эти годы Полина отыграла в чемпионатах Южной Кореи, Японии, Италии, Турции, Индонезии, Вьетнама и Бразилии. В минувшем сезона в составе «Осаско» Рагимова завоевала титул чемпионки Бразилии и выиграла Кубок.

Также надо отметить, что до этого она не выступала в греческой лиге.

İdman.biz