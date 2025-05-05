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Женская сборная Азербайджана начала подготовку к Золотой Евролиге по волейболу - ФОТО

Волейбол
Новости
5 Мая 2025 19:50
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Женская сборная Азербайджана начала подготовку к Золотой Евролиге по волейболу - ФОТО

Женская волейбольная сборная Азербайджана начала подготовку к участию в Золотой Евролиге.

Как сообщает İdman.biz, в связи с этим под руководством главного тренера Фаига Гараева состоялось собрание с участием спортсменок.

В мероприятии, прошедшем сегодня в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта, приняли участие игроки, находящиеся в стране, молодые волейболистки, тренерский штаб и представители федерации.

Фаиг Гараев поприветствовал всех присутствующих и пожелал успехов команде в предстоящем турнире. Он сообщил, что с сегодняшнего дня начались тренировки и подробно рассказал о подготовительном процессе. По его словам, сборная проведёт несколько дней тренировок в Баку, после чего отправится на учебно-тренировочный сбор.

Затем с речью выступили волейболистки Екатерина Жидкова и Айнур Иманова. Они выразили уверенность в том, что команда сделает всё возможное для успешного выступления и пожелали удачи всем участникам.

Отмечается, что окончательный состав сборной будет объявлен в ближайшие дни.

İdman.biz

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