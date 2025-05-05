Степаненко попрощалась с "Маккаби Ашдод"

Волейболистка сборной Азербайджана Маргарита Степаненко попрощалась с клубом «Маккаби Ашдод», в составе которого выиграла чемпионат Израиля.
Как передает İdman.biz, она поделилась впечатлениями от сезона.
«Спасибо за замечательный сезон, «Маккаби Ашдод». Это было приятное приключение», - отметила Степаненко.
Волейболистка уже прилетела в Баку, где пройдет межобследование в связи с травмой ноги, полученной в финальной матче чемпионата Израиля против «Хапоэля Кфар Сабы».
Степаненко, скорее всего, не примет участие Золотой Евролиге, которая начнется в конце мая.
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