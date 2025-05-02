Объявлены судьи матча Словакия - Азербайджан

Объявлены назначения на матчи женской сборной Азербайджана по волейболу во втором турнире Золотой лиги Европы.
Как сообщает İdman.biz, также определились судьи игр нашей сборной с хозяйкой Словакией и Черногорией.
Матч против Словакии будут судить представители Польши и местной страны. Во втором матче будут работать сербский и польский арбитры.
Отметим, что первый турнир женской Золотой лиги пройдет в Баку.
Золотая лига Европы
Женщины
Второй турнир (Словакия)
6 июня
22:00 Азербайджан – Словакия
Судьи: Бошко Милич (Польша), Игорь Симп (Словакия).
Братислава. Дворец спорта Pasiyenki
7 июня
20:00 Черногория – Азербайджан
Судьи: Станислава Шимич (Сербия), Бошко Милич (Польша)
Братислава. Дворец спорта Pasiyenki
İdman.biz