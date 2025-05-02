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Объявлены судьи матча Словакия - Азербайджан

Волейбол
Новости
2 Мая 2025 14:19
17
Объявлены судьи матча Словакия - Азербайджан

Объявлены назначения на матчи женской сборной Азербайджана по волейболу во втором турнире Золотой лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, также определились судьи игр нашей сборной с хозяйкой Словакией и Черногорией.

Матч против Словакии будут судить представители Польши и местной страны. Во втором матче будут работать сербский и польский арбитры.

Отметим, что первый турнир женской Золотой лиги пройдет в Баку.

Золотая лига Европы
Женщины
Второй турнир (Словакия)
6 июня
22:00 Азербайджан – Словакия
Судьи: Бошко Милич (Польша), Игорь Симп (Словакия).
Братислава. Дворец спорта Pasiyenki

7 июня
20:00 Черногория – Азербайджан
Судьи: Станислава Шимич (Сербия), Бошко Милич (Польша)
Братислава. Дворец спорта Pasiyenki

İdman.biz

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