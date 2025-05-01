Игрок сборной Азербайджана: "Надежды не осталось, но я не сдался"

«Этот сезон стал для меня трудным испытанием».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов.

31-летний блокирующий «Хиласэдиджи» рассказал в своей публикации в социальных сетях, что столкнулся с рядом проблем на старте сезона:

«Операция, реабилитация, боль - каждый день я боролся не только за свое здоровье, но и за свои мечты. Надежды почти не осталось, но я не сдался. Хотя вокруг меня было больше сомнений, чем надежд, я верил, что смогу вернуться. Спустя три месяца после основной операции я снова вышел на площадку. Не ради статистики, не ради аплодисментов - ради себя, ради своей команды, ради того мальчика, который когда-то впервые взял мяч в руки. Ты просто проигрываешь, когда сдаешься. Я не сдался. Эти слова стали смыслом каждого утра, каждой тренировки, каждого момента, проведенного мной на поле. Я благодарен всем, кто прошел этот сложный путь вместе со мной - моей семье, тренерам, врачам, болельщикам и братьям по «Хиласэдиджи».

По словам Баранова, завершившего чемпионат Азербайджана с бронзовой медалью, пришло время присоединиться к сборной:

«Не знаю, сколько еще сезонов смогу сыграть. Но пока бьется мое сердце и ходят ноги, я буду играть. Буду бороться. Буду мечтать. Теперь начинается новая глава - сборная Азербайджана».

Отметим, что мужская сборная Азербайджана по волейболу выступит в Серебряной лиге Европы. Соревнования стартуют в июне.

İdman.biz