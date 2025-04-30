Айшан Абдулазимова: "О том, где продолжу карьеру, подумаю позже"

«Сезон получился достаточно напряженным, а о том, где я продолжу карьеру, подумаю чуть позже».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова, ставшая чемпионкой Венгрии и обладателем Кубка этой страны в составе «Вашаша».

Блокирующая рассказала о том, что у нее есть несколько предложений относительно дальнейшей карьеры, но принимать решение об этом сразу по завершении сезона она не торопится.

Говоря об итогах сезона, Абдулазимова заметила:

«Мы добились цели, которую ставили перед началом сезона. Кроме того, удалось неплохо выступить на международной арене - в Лиге чемпионов «Вашаш» стал третьим в группе и продолжил выступление в Кубке ЕКВ, дойдя до полуфинала. Также мы выиграли Суперкубок MEVZA (Среднеевропейской волейбольной зональной ассоциации). Сыграли достаточно успешно».

Отметим, что Айшан, являющаяся капитаном «Вашаша», выиграла национальное первенство в пятый раз.

İdman.biz