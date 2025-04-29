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При спонсорской поддержке "Азерлотерея" создана новая волейбольная команда - ФОТО

Волейбол
Новости
29 Апреля 2025 16:21
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При спонсорской поддержке "Азерлотерея" создана новая волейбольная команда - ФОТО

ОАО «Азерлотерея» внесло очередной вклад в развитие спорта в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности.

İdman.biz сообщает, что при генеральном спонсорстве компании был создан женский волейбольный клуб под названием DH Volley.

Данный клуб, учредителем которого является ООО DH Sports, в сезоне 2025/2026 примет участие в Высшей лиге Азербайджана и розыгрыше национального кубка.

По этому случаю состоялась церемония подписания контрактов между тренерами и игроками команды DH Volley и руководителем клуба Шерефом Ялчыном.

Шереф Ялчын сказал на своей пресс-конференции, что клуб DH Volley не только начинает новый сезон, но и вступает в новую эру с сильным и амбициозным составом:

«В сезоне 2025 года мы хотим заявить о себе не только на местных соревнованиях, но и на международной арене. Для этой цели мы усилили наш состав как членами сборной Азербайджана, так и элитными игроками с европейским опытом. С этими игроками мы верим, что мы, как DH Volley, станем одними из сильнейших кандидатов в гонке за чемпионство. Главное видение нашего клуба - повысить ценность волейбола страны в краткосрочной перспективе и превратить DH Volley в признанный и уважаемый бренд, конкурирующий в Европе в долгосрочной перспективе».

Шереф Ялчын поблагодарил президента Федерации волейбола Азербайджана Шахина Багирова за поддержку в создании клуба.

Главным тренером клуба DH Volley является Фарид Джалалов, профессиональный волейболист, удостоенный различных наград. В состав команды входят профессиональные волейболистки - капитан Айнур Иманова, Катерина Жидкова, Джейран Иманова, Нилуфер Агазаде и Разия Алиева.

ОАО «Азерлотерея» поддерживает ряд инициатив, направленных на привлечение молодежи к занятиям спортом и здоровому образу жизни, поддержку спортивных клубов, развитие различных видов спорта. Цель - добиться массового занятия спортом в нашей стране и развивать профессиональный спорт в футболе, баскетболе и волейболе. В 2024 году бренд компании Misli подписал историческое соглашение о сотрудничестве с Федерацией волейбола Азербайджана с целью поддержки развития азербайджанского волейбола. Создание клуба DH Volley направлено на дальнейшее развитие этого сотрудничества.

İdman.biz

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