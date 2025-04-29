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Айнур Иманова: "Я получила предложение в середине сезона"

Волейбол
Новости
29 Апреля 2025 16:18
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Айнур Иманова: "Я получила предложение в середине сезона"

«Формирование новой команды также окажет положительное влияние на национальную сборную».

Как сообщает İdman.biz, об этом капитан недавно созданного DH Volley Baku Айнур Иманова заявила журналистам после церемонии презентации волейбольного клуба.

Она поделилась своими мыслями о своей новой команде:

«Для нас радостное событие, что формируется еще одна волейбольная команда. Я получила предложение в середине сезона. Как вы знаете, я играю за "Азеррейл" уже три года подряд. Я приняла это предложение, потому что хотела внести изменения в свою карьеру. Чемпионство - главная цель этой команды. Я сделаю все возможное для этой цели».

Отметим, что в следующем сезоне DH Volley Baku дебютирует в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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