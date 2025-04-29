29 Апреля 2025
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Главный тренер DH Volley Baku: "Наша цель - чемпионство"

Волейбол
Новости
29 Апреля 2025 15:44
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Главный тренер DH Volley Baku: "Наша цель - чемпионство"

«Отрадно, что сегодня закладывается фундамент нового клуба».

Как сообщает İdman.biz, об этом после церемонии презентации волейбольного клуба DH Volley Baku заявил главный тренер команды Фарид Джалилов.

Он рассказал о целях команды:

«Около половины команды - местные волейболистки. Мы хотим пригласить в состав молодых игроков. Сделаем все возможное, чтобы способствовать развитию волейбола. Наша цель - чемпионство. Верю, что нам это удастся. Тренировки начнем в сентябре. Мы пока не определились с залами, где будем тренироваться. Я не могу комментировать бюджет. Мы хотим использовать в основном местных игроков. Однако будут и иностранки».

Отметим, что в следующем сезоне DH Volley Baku дебютирует в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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