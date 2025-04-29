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Легионер "Азеррейла": "Я счастлива в Баку, любимое место - Ичеришехер" - ИНТЕРВЬЮ

Волейбол
Интервью
29 Апреля 2025 14:38
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Легионер "Азеррейла": "Я счастлива в Баку, любимое место - Ичеришехер" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью АЗЕРТАДЖ с пуэрториканской волейболисткой чемпиона Азербайджана «Азеррейла» Найкой Бенитес.

- В свой первый сезон в составе «Азеррейла» вы стали чемпионкой Азербайджана. Каковы ваши впечатления?

- Этот сезон был для нас трудным. У нас было много травмированных игроков. В составе команды также произошли некоторые изменения. Команде было сложно найти свою игру. Наши соперники тренируются вместе с сентября прошлого года, а мы - полным составом - с января этого года. Вот почему этот чемпионат был для нас особенным. Я рада, что выиграла трофей в свой первый сезон здесь. Каждый внес свой вклад в наш успех.

- После поражения со счетом 0:3 от «Абшерона» в первой игре финала многие не ожидали, что вы победите...

- В этом сезоне мы не выиграли ни одной игры против «Абшерона». Все верили, что в этом году они станут чемпионами. У соперника действительно сильный состав. По этой причине они считались главными фаворитами на золотые медали. После первого финального матча команда собралась и сказала: «У нас есть еще один шанс, нам нечего терять». Главный тренер Паоло Тоффоли на протяжении всего сезона говорил нам, что каждый матч - это история, и что мы можем рассчитывать на любой исход. Он всегда верит в своих волейболисток. Это самый важный фактор. Мы постарались насладиться второй встречей. Мы вышли на последнюю игру сезона. И забыли о первом матче. Мы открыли для себя новую страницу. На поле была команда с большой энергией. Я чувствовала, что мы можем изменить ситуацию в свою пользу. Так и случилось, нам это удалось.

- Как игрок-легионер, что вы можете сказать об уровне Высшей лиги Азербайджана?

- В этом сезоне у нас были очень интересные игры. Я слышала, что у Федерации волейбола Азербайджана хорошие планы на новый сезон. Ваша лига развивается.

- Думаете ли вы остаться в «Азеррейле» в следующем сезоне?

- Да. Я приобрела здесь много полезного опыта. Все ко мне хорошо относятся. Вот почему в следующем сезоне я буду в «Азеррейле».

- Что вы думаете об Азербайджане и городе Баку?

- До приезда сюда я мало что знала об Азербайджане. Мне было интересно, что я могу сделать в вашей стране. Было странно находиться вдали от моей родины, Пуэрто-Рико, и жить в стране с другой культурой. Но мои товарищи по команде и другие люди поддержали меня. Теперь я счастлива в Баку. Мое любимое место - Ичеришехер. Там есть исторические памятники.

- Несколько дней назад вы с командой ездили в Лянкяран праздновать чемпионство. Что вам понравилось в южном регионе Азербайджана?

- В Лянкяране великолепная природа. Она напоминает мою страну, Пуэрто-Рико. Я наслаждаюсь каждым моментом.

İdman.biz

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