Волейболист "Гянджляр": "Для меня это стало сюрпризом"

«Сезон был очень интересным».

Об этом İdman.biz рассказал волейболист «Гянджляр» Замиг Маилов.

Он прокомментировал избрание «Самым молодым и перспективным игроком» Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

16-летний нападающий сказал, что для него это стало сюрпризом:

«Хотя моей целью всегда было достижение высоких результатов, не ожидал, что добьюсь такого результата в свой первый сезон. Волейбол учит человека быть сильным и выносливым».

Маилов подчеркнул, что сезон был интересным:

«Хотя в начале сезона у меня были некоторые трудности, позже я начал играть свободно. Нашей главной целью как команды было наращивание опыта, и мы этого добились. Надеюсь, что в следующем сезоне мы добьемся более успешных результатов».

Замиг также рассказал о планах на будущее:

«Я все еще продолжаю тренироваться. Моя цель - играть лучше и попасть в основную сборную и поднимать высоко флаг страны».

Отметим, что «Азеррейл» стал победителем Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд. «Муров Аз Терминал» завоевал серебряную медаль, а «Хиласэдиджи» - бронзовую.

Айтадж Сахяд

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