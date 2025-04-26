Волейболист "Гянджляр": "Для меня это стало сюрпризом"

«Сезон был очень интересным».
Об этом İdman.biz рассказал волейболист «Гянджляр» Замиг Маилов.
Он прокомментировал избрание «Самым молодым и перспективным игроком» Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
16-летний нападающий сказал, что для него это стало сюрпризом:
«Хотя моей целью всегда было достижение высоких результатов, не ожидал, что добьюсь такого результата в свой первый сезон. Волейбол учит человека быть сильным и выносливым».
Маилов подчеркнул, что сезон был интересным:
«Хотя в начале сезона у меня были некоторые трудности, позже я начал играть свободно. Нашей главной целью как команды было наращивание опыта, и мы этого добились. Надеюсь, что в следующем сезоне мы добьемся более успешных результатов».
Замиг также рассказал о планах на будущее:
«Я все еще продолжаю тренироваться. Моя цель - играть лучше и попасть в основную сборную и поднимать высоко флаг страны».
Отметим, что «Азеррейл» стал победителем Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд. «Муров Аз Терминал» завоевал серебряную медаль, а «Хиласэдиджи» - бронзовую.
Айтадж Сахяд
İdman.biz