Президент ЕКВ: "Азербайджанские клубы достойны Лиги чемпионов"

Президент Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) Роко Сикирич рассказал о целях своего визита в Баку.
Как сообщает İdman.biz, в беседе с журналистами он отметил, что главной целью поездки стало обсуждение будущих совместных проектов.
«Благодарю руководство вашей страны за тёплый приём. Во время этого визита у нас состоялись продуктивные переговоры», — подчеркнул Сикирич.
По его словам, основное внимание было уделено вопросам развития волейбола:
«Мы сделаем всё возможное, чтобы всё проходило на высоком уровне. Финальные матчи Высшей лиги Азербайджана среди мужчин и женщин прошли очень интересно. Важно развивать не только классический, но и пляжный волейбол — этот вопрос также обсуждался».
Роко Сикирич добавил, что азербайджанские клубы достойны участия в Лиге чемпионов:
«Всё зависит от рейтинга страны, и исходя из него распределяются квоты. Надеюсь, в ближайшие годы азербайджанские клубы будут представлены в этом престижном турнире».
Отметим, что в рамках визита президент ЕКВ не только присутствовал на финальных матчах, но и провёл ряд официальных встреч.
Айтадж Сахяд
İdman.biz