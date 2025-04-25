Фамиль Агаев: "Нервы очень напряжены, в одно мгновение теряешь то, что заработал за сезон" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz с главным тренером женского волейбольной команды «Абшерон» Фамилем Агаевым.

- Вы упустили чемпионство во второй финальной игре Высшей лиги. Как вы оцениваете матч?

- Очень плохо.

- Несмотря на то, что вы выиграли первый матч со счетом 3:0, второй был проигран с тем же счетом, а в «Золотом сете» победил «Азеррейл». Как вы считаете, почему ваша игра не получилась?

- Причин несколько. Во-первых, мы встречались с «Азеррейлом» пять раз за сезон. Все эти матчи мы выиграли. Перед вторым матчем финала мы думали, что выиграли 3:0 в первом матче, и на этот раз нам хватит двух сетов. Возможно, вчерашнее поражение - результат этой самоуспокоенности. Более того, в нашей команде было напряжение и волнение. К примеру, мы проиграли первый сет, и с этим разочарованием проиграли и второй. «Азеррейл» этим очень хорошо воспользовался. Они сумели отличиться и в защите, и в атаке. Думаю, что самоуспокоенность и волнение являются основными причинами поражения. Тем более, что мы играли в другом зале. Это точно не оправдание, а один из главных факторов, повлиявших на ход игры.

- Могли ли вы, проигрывая, дать ведущим волейболистам отдохнуть и сосредоточиться на «Золотом сете»?

- Даже когда мы проиграли первые два сета, я не думал о «Золотом сете». Я хотел, чтобы мы изменили ситуацию по ходу игры. «Золотой сет» таков, что обе стороны могут отыграться в один момент, и в итоге всего 15 очков. «Азеррейл» там тоже сыграл очень хорошо.

- Был ли у вас разговор с руководством клуба после поражения?

- Нет, разговора не было. Нервы сейчас очень напряжены.

- Ваш контракт с «Абшероном» уже истек. Вы останетесь у руля команды или разойдетесь?

- Никаких разговоров об уходе из команды у нас не было. Это спорт, в нем есть и победы, и поражения. Перед финалом мы обсуждали программу на следующий сезон. Вероятно, в ближайшее время встретимся с руководством.

- А в целом, что думаете о своей дальнейшей карьере?

- Скоро начнутся игры сборной. Я работаю там помощником Фаига Гараева, и нас ждет Золотая Евролига.

- Оформлено ли участие серебряного призера «Абшерона» в еврокубках?

- Пока рано об этом говорить после поражения. Время покажет. Если руководство клуба захочет, мы примем участие в еврокубках.

- Ваша волейболистка Эджем Акнам после второй финальной игры подчеркнула, что, несмотря на ваше поражение, сезон был очень успешным. Вы с ней согласны?

- Мы выступили очень хорошо в этом сезоне и сумели выделиться среди других команд за счет достигнутых результатов. Выиграли Кубок Азербайджана, и сезон был для нас довольно успешным. Мы проиграли всего две игры в чемпионате страны. Это очень хороший результат. Но, к сожалению, независимо от побед, достигнутых в чемпионате, главное - это финальная игра. Если вы там проигрываете, то теряете все, что заработали за сезон, одним махом. Что мы и пережили вчера.

Айтадж Сахяд

İdman.biz