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Финальная драма и "золотой сет": как "Азеррейл" защитил титул

Волейбол
Новости
25 Апреля 2025 15:36
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Финальная драма и "золотой сет": как "Азеррейл" защитил титул

«Азеррейл» отстоял титул сильнейшего клуба в чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд. Команда перевернула ход неудачно складывавшейся финальной серии с «Абшероном» и одержала победу в «золотом сете» - 15:12. Этот успех может заложить фундамент дальнейшего прогресса клуба с прицелом на еврокубки.

Как передает İdman.biz, нынешний сезон получился достаточно сложным для флагмана, но тем слаще оказалась победа. В регулярном сезоне «Азеррейл» занял третье место, пропустив вперед «Абшерон» и «Национальную Академию Авиации». Безусловно, на длинной дистанции ни одна команда не может обойтись без потерь и тут важно собраться на решающий отрезок первенства. В этом смысле у «Азеррейла» оказалась хорошая глубина состава.

Лидером коллектива стала Анастасия Шупиянова. Белорусская нападающая, поигравшая в таких клубах, как «Уралочка» и «Заречье-Одинцово», стала главной ударной силой и вдохновительницей команды. Особенно это проявилось в ответном финале против «Абшерона», в котором Шупиянова показала себя во всей красе, став самым ценным игроком чемпионата. В этом смысле счет 3:0 перед началом золотого сета не раскрывает всего драматизма встречи, ведь в двух партиях из трех чемпион выигрывал на тай-бреке, буквально выгрызая каждое очко.

Хорошего результата добился и «Абшерон», в чьем составе также было ряд интересных игроков. Екатерина Жидкова, Никалина Башнакова, Анастасия Мерцалова определяли игру команды, а победив «Азеррейл» в первом финале, подопечные Фамиля Агаева сделали заявку на титул. Возможно, в решающий момент где-то не хватило везения или опыта, да и противостоять напору чемпиона, проигравшего в первом матче, оказалось крайне сложно. Хотя шансы изменить ход игры в свою пользу у «Абшерона» были.

Впервые медали чемпионата выиграла «Национальная Академия Авиации». В матче за бронзу была обыграна «Гянджа». Перед началом сезоне «летчицы» хорошо укрепили состав, пригласив белорусскую связующую Наталью Гончарову, нападающую сборной Черногории Даниэлу Джакович, а также Веру Климович, знакомую еще по игре в составе бакинского «Локомотива». Причем, и Джакович, и Климович в итоге вошли в символическую сборную чемпионата.

Нынешний сезон получился достаточно качественным. На протяжении всего чемпионата шла упорная борьба, уровень определенно вырос. А значит, будет еще интереснее.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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