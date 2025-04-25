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Президент CEV встретился с азербайджанскими волейболистами - ФОТО

Волейбол
Новости
25 Апреля 2025 15:27
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Президент CEV встретился с азербайджанскими волейболистами - ФОТО

Сегодня президент CEV Роко Сикирич, вице-президент Федерации волейбола Азербайджана (ФВА) Бахруз Гулиев, генеральный секретарь ФВА Фаиг Оруджев, советник президента ФВА Джалил Джафаров встретились с игроками и тренерами юношеской мужской и женской сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, на встрече, состоявшейся в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта, глава CEV высоко оценил меры ФВА, принимаемые для развития детского волейбола.

Затем исполнительный директор ФВА Вугар Гусейнзаде выступил с презентацией, посвященной проделанной федерацией работе и планам на будущее.

Выступая на мероприятии, руководитель тренировочного отдела и юниорских групп ФВА Ченгиз Акарчешме сообщил, что Федерация работает со специалистами, которые только начинают свой путь в тренерской деятельности. Организуются различные семинары для повышения их знаний и навыков.

İdman.biz

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