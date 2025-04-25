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ФИНАЛ: "Азеррейл" против "Мурова"

Волейбол
Новости
25 Апреля 2025 09:24
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ФИНАЛ: "Азеррейл" против "Мурова"

Сегодня завершится сезон 2024/25 в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что вторая игра финального этапа определит чемпиона и серебряного призера.

«Муров Аз Терминал» встретится с «Азеррейлом». Матч пройдет на Национальной арене гимнастики. «Азеррейл», выигравший первую встречу с сухим счетом, постарается сохранить свое преимущество.

Высшая лига (мужчины)
Финал, вторая игра
25 апреля

15:00. «Муров Аз Терминал» - «Азеррейл»
Национальная арена гимнастики
Первая игра – 0:3

Отметим, что после матча состоится церемония награждения. Вместе с финалистами свои медали получит и бронзовый призер «Хиласэдиджи».

İdman.biz

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