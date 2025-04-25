ФИНАЛ: "Азеррейл" против "Мурова"

Сегодня завершится сезон 2024/25 в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
İdman.biz сообщает, что вторая игра финального этапа определит чемпиона и серебряного призера.
«Муров Аз Терминал» встретится с «Азеррейлом». Матч пройдет на Национальной арене гимнастики. «Азеррейл», выигравший первую встречу с сухим счетом, постарается сохранить свое преимущество.
Высшая лига (мужчины)
Финал, вторая игра
25 апреля
15:00. «Муров Аз Терминал» - «Азеррейл»
Национальная арена гимнастики
Первая игра – 0:3
Отметим, что после матча состоится церемония награждения. Вместе с финалистами свои медали получит и бронзовый призер «Хиласэдиджи».
İdman.biz