ФИНАЛ: "Азеррейл" против "Мурова"

Сегодня завершится сезон 2024/25 в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что вторая игра финального этапа определит чемпиона и серебряного призера.

«Муров Аз Терминал» встретится с «Азеррейлом». Матч пройдет на Национальной арене гимнастики. «Азеррейл», выигравший первую встречу с сухим счетом, постарается сохранить свое преимущество.

Высшая лига (мужчины)

Финал, вторая игра

25 апреля

15:00. «Муров Аз Терминал» - «Азеррейл»

Национальная арена гимнастики

Первая игра – 0:3

Отметим, что после матча состоится церемония награждения. Вместе с финалистами свои медали получит и бронзовый призер «Хиласэдиджи».

İdman.biz