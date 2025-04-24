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Главный тренер "Азеррейл": "Это была ожидаемая, но очень трудная победа"

Волейбол
Новости
24 Апреля 2025 18:34
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Главный тренер "Азеррейл": "Это была ожидаемая, но очень трудная победа"

Главный тренер женского волейбольной команды «Азеррейл» Паоло Тофоли поделился эмоциями после победы в финале Высшей лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, специалист отметил, что, несмотря на поражение в первом финальном матче со счётом 0:3, его команда верила в возможность реванша и завоевания золотых медалей:

«Это была ожидаемая, но очень трудная победа для всей нашей команды. В Высшей лиге мы сталкивались с определёнными трудностями, но смогли преодолеть их к финалу. Даже после поражения от "Абшерона" в первой игре я не терял веры. Мы провели анализ, сделали выводы и работали в нужном направлении. В волейболе главное - верить до конца».

Тофоли также отметил силу соперника: «Команда "Абшерон" боролась до самого конца».

Напомним, что во втором финальном матче, проходившем в Национальной гимнастической арене, «Азеррейл» одержал уверенную победу со счётом 3:0, сравняв счёт в серии. Судьба чемпионства решалась в «золотом сете», где «Азеррейл» оказался сильнее - 15:12.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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