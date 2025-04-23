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Нападающая сборной Азербайджана не сможет помочь команде: "Возможно, я сломала ногу"

Волейбол
Новости
23 Апреля 2025 14:42
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Нападающая сборной Азербайджана не сможет помочь команде: "Возможно, я сломала ногу"

«Я очень рада, что мы стали чемпионами».

Об этом İdman.biz заявила волейболистка сборной Азербайджана Маргарита Степаненко.

Нападающая, которая стала чемпионкой Израиля в составе «Маккаби Ашдод», поделилась впечатлениями от победы. Она отметила, что ее команда специально готовилась к финалу: «В кубковых играх мы уступили «Хапоэлю Кфар-Саба». Это придало нам дополнительных сил и мотивации. В итоге мы победили этого соперника и завоевали золотую медаль».

Степаненко, контракт которой истек, также рассказала о своей дальнейшей карьере: «Мне поступали предложения от клубов разных стран. Но я не хочу торопиться. Мы решим, что для меня лучше. У меня есть время подумать».

Волейболистка сборной подчеркнула, что не сможет принять участие в следующих играх сборной: «Знаю, что нашу команду ждет Золотая европейская лига. Однако в последней игре я повредила ногу. Может быть, даже сломала, точно не знаю. В Азербайджане сделаю МРТ. Скоро вернусь в Баку. Через полтора месяца планирую поехать в Украину и провести время с семьей».

Отметим, что команда Степаненко завоевала титул, обыграв своего соперника «Хапоэль Кфар Саба» во всех трех матчах финала.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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