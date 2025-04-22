Главный тренер "Хиласэдиджи": "В следующем сезоне будем участвовать в Кубке Вызова"

«Мы оставили позади очень напряженный сезон».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ главный тренер мужской волейбольной команды «Хиласэдиджи» Джалил Джалилов, комментируя завоевание бронзовых медалей Высшей лиги Азербайджана.

Он вспомнил об успешном начале сезона:

«Мы выиграли Кубок Азербайджана. Наши соперники начали усиливаться. Мы старались сделать все, что могли, по ходу сезона. Результат, которого мы добились в итоге, неплохой. Несмотря на то, что капитан и ведущий игрок команды получили травму правого плеча, они боролись до конца. Я хотел бы выразить благодарность своим волейболистам за их решимость».

Главный тренер подчеркнул, что в следующем сезоне они будут участвовать в еврокубках:

«Мы получили положительное мнение руководства по этому поводу. Надеемся, что в следующем сезоне мы представим Азербайджан в Кубке Вызова».

Он сказал, что к новому сезону они сформируют другую команду:

«В составе произойдут радикальные изменения. Мы очень амбициозны на следующий сезон».

Отметим, что «Хиласэдиджи» завоевал бронзовую медаль, обыграв «Нефтчи» в матче за третье место.

İdman.biz