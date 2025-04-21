Шахин Багиров в Товузском региональном волейбольном клубе - ФОТО

Президент Федерации волейбола Азербайджана (ФВА) Шахин Багиров встретился с членами Товузского регионального волейбольного клуба.

Как сообщает İdman.biz, глава ФВА ознакомился с развитием волейбола в регионе и провел обширную беседу о существующей инфраструктуре и перспективах.

В ходе встречи Багиров подробно ознакомился с деятельностью членов клуба, поинтересовался уровнем их подготовки, условиями тренировок, спортивными достижениями, а также дал свои рекомендации юным волейболистам.

Президент Федерации подчеркнул, что развитие спорта в регионах является одним из приоритетных направлений, отметив, что ФВА будет постоянно уделять внимание и оказывать поддержку этому направлению.

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