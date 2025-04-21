"Азеррейл" сыграет с "Абшероном"

Сегодня стартует финальный этап Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

İdman.biz сообщает, что в первом поединке за чемпионство встретятся «Азеррейл» и «Абшерон».

Матч пройдет в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта. «Азеррейл» попытается начать борьбу за свое третье подряд чемпионство с победы. «Абшерон», завершивший два последних сезона с серебром, полон решимости положить конец гегемонии соперника.

Финал, первая игра

21 апреля

15:00. «Азеррейл» - «Абшерон»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Отметим, что второй матч между командами состоится завтра.

İdman.biz