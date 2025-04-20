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Определился бронзовый призер женской Высшей лиги

Волейбол
Новости
20 Апреля 2025 20:18
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Определился бронзовый призер женской Высшей лиги

В Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта состоялся второй матч за третье место в женской Высшей лиге между клубами «Национальная академия авиации» и «Гянджа», сообщает İdman.biz.

Встреча началась успешно для «Гянджи», которая повела со счётом 2:0 по партиям. Однако волейболистки «Национальной академии авиации» перехватили инициативу, выиграли два следующих сета и сравняли счёт — 2:2.

В напряженной борьбе тай-брейка победу вновь одержала «Академия», завершив матч со счетом 3:2 (25:27, 17:25, 25:14, 25:21, 15:12).

Таким образом, выиграв оба матча в серии, команда «Национальной академии авиации» завоевала бронзовые медали чемпионата Азербайджана. Клуб «Гянджа» завершил сезон на четвёртом месте.

Отметим, что вручение наград игрокам состоится в финальный день соревнований.

İdman.biz

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