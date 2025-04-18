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Волейболистка "Абшерона": "Уверена, что мы возьмем реванш"

Волейбол
Новости
18 Апреля 2025 09:35
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Волейболистка "Абшерона": "Уверена, что мы возьмем реванш"

«Поздравляю свою команду, тренерский штаб и всех с победой».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка "Абшерона" Анастасия Мерцалова.

Блокирующая поделилась мыслями с пресс-службой Федерации волейбола Азербайджана после второй игры полуфинального этапа Высшей лиги против «Гянджи»:

«Первая игра была сложнее. В прошлом году в финале встречались «Абшерон» и «Азеррейл». Уверена, что в этом году мы возьмем реванш. Верю в свою команду. Мы движемся к новым победам».

Отметим, что «Абшерон» выиграл обе игры полуфинала у «Гянджи» - 3:1, 3:0.

İdman.biz

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