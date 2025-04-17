"Азеррейл" и "Абшерон" на пути к финалу

Сегодня завершится полуфинальный этап Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.
İdman.biz сообщает, что финалисты определятся в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.
«Азеррейл» сыграет с «Национальной Академией Авиации». «Гянджа» попытается взять реванш у «Абшерона».
Отметим, что этот этап продлится до двух побед. Если после двух игр команды одержат по одной победе (и при равенстве очков), победитель финала определится в Золотом сете.
Высшая лига (женщины)
Вторые игры
17 апреля
15:00. «Азеррейл» - «Национальная Академия Авиации»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
Первая игра – 3:2
17:00 «Гянджа» - «Абшерон»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
Первая игра – 1:3
İdman.biz