"Азеррейл" и "Абшерон" на пути к финалу

Сегодня завершится полуфинальный этап Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

İdman.biz сообщает, что финалисты определятся в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

«Азеррейл» сыграет с «Национальной Академией Авиации». «Гянджа» попытается взять реванш у «Абшерона».

Отметим, что этот этап продлится до двух побед. Если после двух игр команды одержат по одной победе (и при равенстве очков), победитель финала определится в Золотом сете.

Высшая лига (женщины)

Вторые игры

17 апреля

15:00. «Азеррейл» - «Национальная Академия Авиации»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Первая игра – 3:2

17:00 «Гянджа» - «Абшерон»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Первая игра – 1:3

İdman.biz