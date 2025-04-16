Елизавета Рубан: "Мы сделали все возможное и стали чемпионами"

«Я горжусь своей командой. Мы сделали это и стали чемпионами».
Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка сборная Азербайджана Елизавета Рубан, выигравшая титул чемпионки Румынии в составе «Альбы».
Финальная серия против «Волунтари» завершилась со счетом 4:1 в пользу «Альбы», за которую также выступает и блокирующая нашей сборной Алена Харченко.
«Я заслужила все это, сделала все возможное для достижения заветной цели, чтобы завоевать титул», - отметила Рубан.
Отметим, что для нападающей этой был первый сезон в составе «Альбы». Она также стала обладательницей Кубка Румынии и дошла до финала Кубка ЕКВ.
До этого Рубан также выступала в Румынии за клуб «Лугож».
İdman.biz