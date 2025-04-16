Мария Кирилюк: "Мы снова победим"

«Поздравляю свою команду с победой. Я рада, что мы выиграли со счетом 3:1».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка «Абшерона» Мария Кирилюк.

Полузащитник прокомментировала первую игру против «Гянджи» в полуфинале Высшей лиги:

«В первом сете мы допустили некоторые ошибки, но потом не допускали их. Впереди еще одна полуфинальная игра, будем готовиться к этому матчу. Надеюсь, мы снова победим. Верю, что мы выступим достойно и займем хорошее место».

Отметим, что «Абшерон» обыграл «Гянджу» со счетом 3:1 (23:25, 25:18, 25:13, 25:18).

İdman.biz