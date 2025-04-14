КАЛЕНДАРЬ полуфинальных игр в Высшей лиге

Определились полуфиналисты женской и мужской Высшей лиги по волейболу.

Как сообщает İdman.biz, в женском турнире в плей-офф вышли команды «Абшерон», «Национальная Академия Авиации», «Азеррейл» и «Гянджа», занявшие после матчей в чемпионате первые четыре места в турнирной таблице.

«Муров Аз Терминал», занявший пятое место, и последний UNEC остановили борьбу в чемпионате страны.

В полуфинале лидер чемпионата «Абшерон» встретится с занявшей четвертое место «Гянджой». Другой полуфинальный матч состоится между командами «Национальная Академия Авиации» (второе место) и «Азеррейл» (третье место).

В мужском зачете по результатам круговых игр в полуфинале «Муров Аз Терминал», занявший первое место в турнирной таблице, встретится с четвертым «Нефтчи», а второй «Азеррейл» - с третьим «Хиласэдиджи». МОИК и «Гянджляр», занявшие пятое и шестое места в турнирной таблице, остановили борьбу в чемпионате страны.

Отметим, что женские полуфиналы пройдут 15 и 17 апреля, а мужские - 16 и 18 апреля. Этот этап продлится до двух побед. Если после двух игр стороны одержат по одной победе (и при равенстве очков), победитель финала определится в Золотом сете.

Расписание полуфиналов

Женщины (первая игра)

15 апреля

15:00. «Абшерон» - «Гянджа»

17:00 «Национальная авиационная академия» - «Азеррейл»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Обе игры будут транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.

Мужчины (первая игра)

16 апреля

15:00. «Муров Аз Терминал» — «Нефтчи»

17:00 «Азеррейл» - «Хиласэдиджи»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Обе игры будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале AVF на YouTube.

Женщины (вторая игра)

17 апреля

15:00. «Азеррейл» - «Национальная Академия Авиации»

17:00 «Гянджа» - «Абшерон»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Обе игры будут транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.

Мужчины (вторая игра)

18 апреля

15:00. «Хиласэдиджи» - «Азеррейл»

17:00 «Нефтчи» — «Муров Аз Терминал»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Обе игры будут транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.

İdman.biz