"Азеррейл" сыграет в Гяндже

Сегодня завершится регулярный чемпионат Высшей лиги по волейболу среди женских команд.

İdman.biz сообщает, что все три матча последнего тура пройдут в один день.

20-й тур начнется в Гяндже матчем между одноименной командой и «Азеррейл». Остальные встречи пройдут в Баку. «Абшерон» встретится с «Муров Аз Терминал», а «Национальная Академия Авиации» - с UNEC.

Высшая лига (женщины)

12 апреля

XX тур

14:30 «Гянджа» - «Азеррейл»

Дворец спорта Гянджи

16:00 «Абшерон» - «Муров Аз Терминал»

Центр Волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. «Национальная Академия Авиации» - UNEC

Центр Волейбола Министерства молодежи и спорта

1 Абшерон 19 17 2 52-15 49 2 Национальная Академия Авиации 19 13 6 46-25 40 3 Азеррейл 19 10 9 38-32 32 4 Гянджа 19 9 10 36-34 27 5 Муров Аз Терминал 19 8 11 31-40 23 6 UNEC 19 0 19 0-57 0

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