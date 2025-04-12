"Азеррейл" сыграет в Гяндже

Сегодня завершится регулярный чемпионат Высшей лиги по волейболу среди женских команд.
İdman.biz сообщает, что все три матча последнего тура пройдут в один день.
20-й тур начнется в Гяндже матчем между одноименной командой и «Азеррейл». Остальные встречи пройдут в Баку. «Абшерон» встретится с «Муров Аз Терминал», а «Национальная Академия Авиации» - с UNEC.
Высшая лига (женщины)
12 апреля
XX тур
14:30 «Гянджа» - «Азеррейл»
Дворец спорта Гянджи
16:00 «Абшерон» - «Муров Аз Терминал»
Центр Волейбола Министерства молодежи и спорта
18:00. «Национальная Академия Авиации» - UNEC
Центр Волейбола Министерства молодежи и спорта
|
1
|
Абшерон
|
19
|
17
|
2
|
52-15
|
49
|
2
|
Национальная Академия Авиации
|
19
|
13
|
6
|
46-25
|
40
|
3
|
Азеррейл
|
19
|
10
|
9
|
38-32
|
32
|
4
|
Гянджа
|
19
|
9
|
10
|
36-34
|
27
|
5
|
Муров Аз Терминал
|
19
|
8
|
11
|
31-40
|
23
|
6
|
UNEC
|
19
|
0
|
19
|
0-57
|
0
İdman.biz